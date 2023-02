Magnus Cort pakt de zege voor juichende Ilan Van Wilder in Algarve: "Ik wachtte eigenlijk wat te lang"

De Deen pakt zijn eerste zege van het seizoen.

Magnus Cort verstopte zich goed in de groep met de favorieten in de tweede rit in de Ronde van de Algarve, die eindigde op de Alto de Foia, een klim van 7,7 kilometer aan 6,1%.

"Ik twijfelde wat of ik deze lange klim aan kon, maar de ploegleiders zeiden dat ik het vandaag moest proberen. En inderdaad, je moet het gewoon proberen. Dit is geweldig. Ik heb weleens vaker heuvelop gewonnen, maar dat was altijd vanuit de vlucht", zei hij Cort in het flashinterview.

Opening in de laatste vijf meter

"Ik heb het nooit tegen de klassementsrenners gedaan. Ik weet dat het geen heel steile klim is, dus dit ligt me veel beter, maar dit is heel mooi." Cort wachtte lang om zijn sprint in te zetten, maar klopte Ilan Van Wilder toch op de streep.

"In de laatste vijfhonderd meter werd het hectisch, met iedereen die niet te vroeg in wind wilde komen. Ik wachtte eigenlijk wat te lang, en had veel moeite om een opening te vinden. Gelukkig kwam ik er in de laatste vijf meter nog voorbij en pakte ik de zege", zei de Deen nog.