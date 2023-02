Parcours Ronde van Vlaanderen 2023: voor het eerst in zeven jaar weer starten in Brugge, finale ongewijzigd

Op 2 april is het weer tijd voor de hoogmis van het Vlaamse voorjaar.

Sinds 2016 startte de Ronde van Vlaanderen vanuit Antwerpen, daarvoor was dat vanuit Brugge. Vanaf dit jaar wisselen Brugge en Antwerpen af, dit jaar is de start van Vlaanderens Mooiste dus weer in Brugge.

Vanuit Brugge gaat het via Aalter, Tielt, Izegem, Zulte en Deinze dan naar de eerste kasseistrook, de Huisepontweg. Na 136,5 kilometer volgt dan een eerste keer de Oude Kwaremont. Aan de finale wordt niets gewijzigd.

Na twee keer de Oude Kwaremont en de Paterberg gaat het in de laatste lus eerst naar de Koppenberg, op 45 kilometer van de meet. Daarna volgen nog de Mariaborrestraat, de Steenbeekdries, de Taaienberg en de Kruisberg/Hotond voor de derde keer de Oude Kwaremont en de tweede keer Paterberg. Na 273,5 kilometer is de opvolger van Mathieu van der Poel dan bekend.

Vrouweneditie viert feest

Bij de vrouwen wordt er voor de 20ste keer een Ronde van Vlaanderen gereden. Zij startten en eindigen in Oudenaarde na 158 kilometer. Er zijn onderweg 13 hellingen en 5 kasseistroken, de Tiegemberg als eerste.

De finale is dezelfde als bij de mannen: beginnen op de Koppenberg en eindigen met de dubbel Oude Kwaremont/Paterberg. Dertien kilometer later weten we wie de opvolgster wordt van Lotte Kopecky.