Victor Campenaerts bereidt zich op een aparte manier voor op de Omloop Het Nieuwsblad

Geen koersen in Spanje, Frankrijk of Oman voor Victor Campenaerts als voorbereiding op de Omloop Het Nieuwsblad. Campenaerts doet het op een heel andere manier dit jaar.

Dit weekend neemt Campenaerts deel aan het WK E-sports in Glasgow, dat op Zwift wordt gereden, maar ook op locatie zelf in Glasgow. Bij de mannen staan 85 renners aan de start, bij de vrouwen 87.

Nieuw dit jaar is dat er tijdens het WK drie koersen worden gereden, waarna er na elke koers renners afvallen. Na een eerste koers van 14 kilometer blijven nog 30 renners over, die dan een tweede koers rijden van 8,6km met daarin drie beklimmingen.

In de laatste koers starten nog 10 renners. Dat wordt een eliminatie van vier rondes van in totaal 12,3 kilometer waar bij de laatste ronde wordt aangevat door drie renners. Het WK E-sports start zaterdag om 19u.

