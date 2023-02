Dylan Teuns hersteld van zijn valpartijen: "Blij met mijn 7e plaats in de Ruta del Sol"

Dylan Teuns voelt zich weer beter na zijn valpartijen. In de Ruta del Sol heeft zich opnieuw laten opmerken.

In de Ster van Bessèges kwam Dylan Teuns een aantal keer ten val. Zo moest hij aan de kin gehecht worden. Ondertussen is hij volledig hersteld. Zo liet hij via Twitter weten.

Teuns liet zich in de 2e rit van de Ruta del Sol opmerken. Hij schoof mee in een vlucht in de aanloop naar de voorlaatste klim van de dag en kleurde zo mee de finale.

Later kwamen enkele klassementsrenners zoals Tadej Pogacar aansluiten. Op de steile aankomst bergop kon Teuns de beteren echter niet volgen. Uiteindelijk finishte hij als 7e. "Ik ben blij met die plaats", schreef hij op Twitter.