Fabio Jakobsen reageert na twee dagen toch op mislukte sprint in de Algarve: "Dan kan je ook niet winnen"

De Europese kampioen sprak nu toch.

Fabio Jakobsen werd woensdag in de eerste sprint in de Ronde van de Algarve 'maar' vierde. De Europese kampioen was nadien te ontgoocheld en wilde de pers niet te woord staan.

"Ik moest van te ver komen. De afgelopen jaren zat ik op de beklimming veel dichter, maar nu twijfelden we te veel en zaten we niet bij de eerste tien. Michael Mørkøv en ik moesten van te ver komen en verspilden zo te veel energie", zegt Jakobsen bij Eurosport.

"Het was geen goede lead-out, maar ik had ook geen goede sprint meer. Dan kan je ook niet winnen. Nu gaan we er weer voor, maar in een sprint moet je altijd bij de eerste tien zetten. Ik wil voor aanvang van de sprint voorin zitten en dat heb ik de jongens dus ook gevraagd", besluit hij.