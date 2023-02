Tom Boonen werd in de Omloop van 2003 geflikt door Johan Museeuw: "De eerste en enige keer"

De Omloop is één van de weinige koersen die Boonen nooit won.

De Omloop Het Volk/Het Nieuwsblad is een van de weinige leegtes op het palmares van Tom Boonen. In totaal stond hij er vier keer op het podium: in 2005 en 2012 werd hij er tweede, in 2007 en 2015 derde.

Toch kwam hij vaak in een kansrijke positie om te winnen. In 2003 zat Boonen in een kopgroep met drie ploegmaten: Johan Museeuw, Frank Vandenbroucke en Paolo Bettini. Ook de Nederlander Max van Heeswijk van US Postal zat erbij.

Museeuw vroeg Boonen om aan te vallen, maar Van Heeswijk haalde hem terug. Museeuw ging daarna zelf aanvallen en niemand reageerde. "Daar heb ik meteen begrepen: Johan heeft met Van Heeswijk gesproken. De eerste en enige keer dat mij heb laten flikken. Neen, ik was daar niet kwaad over", zegt Boonen bij Het Nieuwsblad.

Boonen heeft altijd veel respect gehad voor Museeuw en vond het zelfs een eer om de laatste jaren met hem in dezelfde ploeg rond te rijden.