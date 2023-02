🎥 Uno-X heeft kritiek op een actie van TotalEnergies in de Var: "Dit hoort niet bij de koers"

De vroege vlucht in de 2e rit van de Tour des Alpes Maritimes et du Var werd door Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Adne Holter (Uno-X) en DSM-renners Marco Brenner en Lorenzo Miseli gevormd. Burgaudeau en Holter reden weg en op een bepaald moment snelde ook Burgaudau alleen weg.

Op sociale media gaan beelden rond. Daarop is te zien hoe Burgaudeau profiteert van de volgwagen van zijn ploeg. Eerst is er een soort van handaflossing en daarna kan Burgaudeau nog even van de slipstream van de wagen. Zo kon Burgaudeau Holter lossen.

Jens Haugland, teammanager bij Uno-X, reageerde op de beelden: "Wij zijn ook niet perfect en we hebben ook fouten gemaakt. Maar accepteren we dit echt? Deze old school truc is noch "part of the game" noch "het risico waard". Het is niet een renner die van de karavaan gebruik maakt om terug te keren. Het is een gevecht voor de overwinning."

We are not perfect either, and we have made mistakes. But - do we really accept this?



This old school race trick is neither «part of the game» nor «worth the risk» as said by the team post race. It’s not a rider getting caravan served behind the bunch, it’s a fight for the win. https://t.co/U80XNAVBK1