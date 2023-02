Reis van Lefevere werkt aanstekelijk: sprinter Ethan Vernon laat Soudal Quick-Step winnen in Rwanda

Patrick Lefevere had aangekondigd naar Rwanda te reizen en Ethan Vernon heeft de baas van Soudal Quick-Step daar al plezier gedaan met een zege.

De reis van Lefevere staat in het teken van het leren kennen van de organisatie en het parcours rond het WK van 2025. Ook kan de CEO van Soudal Quick-Step zo een deel van de Ronde van Rwanda meemaken. De eerste rit is alvast gewonnen door Ethan Vernon, de sprinter van zijn ploeg.

Het is de opleidingsploeg die daar actief is, aangevuld met Vernon als troefkaart om het af te maken. Dat gebeurde dus al in de openingsetappe van Kigali Golf naar Rwamagana, een rit van 115,6 kilometer. Die draaide dus ook uit op een massasprint.

VERNON KLOPT FRANSMAN EN ERITREEËR

Voor Vernon zijn tweede opeenvolgende zege van het seizoen, nadat hij eind januari ook al de beste was in Trofeo Palma-Palma, een wedstrijd in het kader van de Challenge Mallorca. Emilien Jeannière, de Fransman van TotalEnergies, kwam in de eerste rit in Rwanda als tweede over de streep. De Eritreeër Henok Mulubrhan werd derde.