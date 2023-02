Remco Evenepoel en Tadej Pogacar dollen met elkaar na nieuwe zege van Pogacar: "Stop met winnen, dank u"

Tadej Pogacar won opnieuw in de Ruta del Sol. Op Instagram zorgde dat voor een ludiek moment.

In de Ruta del Sol boekte Tadej Pogacar zijn 4e zege in 5 koersdagen. Op Instagram zette hij een foto van zijn laatste zege in Andalusië met daarbij "zege nummer 50". Een nieuwe mijlpaal in de carrière van de Sloveen.

Ook Remco Evenepoel zag het bericht passeren en reageerde erop. "Stop met winnen, dank u", was hij duidelijk. Pogacar antwoordde zelf: "Volgende keer is het aan jou."

Die zege voor Evenepoel kan er snel komen, want hij staat maandag aan de start van de UAE Tour. Daar kan hij zijn 1e overwinning van het seizoen boeken.