🎥 Geweldige video van Mathieu van der Poel die wiskundeleraar naspeelt duikt plots weer op

De video dateert al van 10 jaar geleden, maar blijft opduiken.

Een video van Mathieu van der Poel van 10 jaar geleden duikt plots weer op. Van der Poel was toen net 18 geworden en had enkele dagen voor de video ook de wereldtitel veldrijden gepakt bij de beloften in het Amerikaanse Louisville.

In het filmpje, opgenomen voor Chrysostomos of Honderd Dagen, speelt Van der Poel zijn toenmalige wiskundeleraar na van zijn school in Essen. En dat leverde prachtige beelden op. Als het als renners niets was geworden, kon Van der Poel altijd acteur worden.