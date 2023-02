Ilan Van Wilder na prima tijdrit op het podium: "Blij met wat ik bereikt heb, hou ervan om voor klassement te rijden"

Ilan Van Wilder leeft weer op. Zijn week eindigde met een prima tijdrit en een plek op het podium in de Ronde van de Algarve.

Van Wilder had zich eerder in de week uiteraard al laten opvallen en dan was het nog kwestie om op de laatste dag nog een keertje te bevestigen. "Ik reed een goede tijdrit", sprak Van Wilder na zijn zevende stek in het werk tegen de klok. "Er is natuurlijk nog altijd ruimte voor verbetering, maar dat komt wel met meer training."

STERKE TEGENSTANDERS

Zijn tijdrit leverde hem ook een derde plaats op in de eindstand. "Ik was een beetje nerveus, maar bleef gefcoust en ben blij met wat ik bereikt heb. Vooral aangezien hier veel sterke tegenstanders waren. Als je me voor het begin van de week verteld had dat ik op het podium zou eindigen, had ik het niet geloofd. Ik wist al dat dit soort ritten me liggen en ik hou ervan om te rijden voor een algemeen klassement."

Dit is zeker en vast een opsteker, na de lastige momenten die er de voorbije seizoenen wel geweest zijn. "Ik ben blij met dit resultaat na twee moeilijke jaren. Nu ga ik herstellen en ervan genieten om tijd thuis te spenderen, vooraleer ik naar Frankrijk trek voor de Ardèche en Drôme Classic."