Kuss kijkt er bij Jumbo-Visma naar uit om samen met één specifieke ploegmaat te koersen: "Erg getalenteerde renner"

Bij Jumbo-Visma is Sepp Kuss ook klaar om aan het seizoen te beginnen. Een ploegmaat waar hij graag mee samen koerst, is Olav Kooij.

Op de site van Jumbo-Visma legt Kuss uit hoe hij de voorbije weken ging trainen in Colombia. "Daar heb ik de laatste weken de puntjes op de i gezet. Ik heb er geschaafd aan mijn vorm. Iedere dag was weer een nieuw en gaaf avontuur. In elke bocht, op iedere top en in elke vallei was te merken hoe prachtig het landschap daar is. Rondrijden en de wereld ontdekken, dat is precies waarom ik ooit ben begonnen met fietsen."

Het is nu weer tijd voor wedstrijden: de Amerikaan komt aan de start van de UAE Tour. "Het is de tweede keer dat ik de UAE Tour ga rijden. Het is een mooie wedstrijd met een zeer divers parcours. We staan met een sterk en uitgebalanceerd team aan het vertrek."

BERGRITTEN

Daar mikt Kuss uiteraard op de bergritten. "Daar kijk ik persoonlijk natuurlijk erg naar uit. DHet doet me deugd om te zien dat de jonge jongens nadrukkelijk hun neus aan het venster steken. Het motiveert des te meer om met deze talenten samen koersen te rijden. We gaan ons uiterste best doen om in de Verenigde Arabische Emiraten een aantal mooie resultaten bijeen te fietsen."

Een ander talent in de ploeg is Olav Kooij, die meegenomen is om de sprints in de Emiraten te betwisten. "Ik kijk ernaar uit om samen met Olav te rijden. Hij is een erg getalenteerde renner, dat staat natuurlijk buiten kijf. Hij heeft de voorbije jaren al mooie resultaten bijeen gefietst en is ook dit jaar weer sterk begonnen."