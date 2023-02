Verbod op gokreclame kan voor bloedbad zorgen in wielerwereld: "Risico bestaat dat het verhaal eindigt"

Heel wat wielerteams hangen af van gokbedrijven voor hun sponsering.

Het totaalverbod op gokreclame zal vooral voor het wielrennen een aderlating worden. Vanaf 1 juli komt er een verbod op reclame op tv, radio en online. Vanaf 2025 is er een algemeen verbod, maar niet op de achterzijde van sportshirts, vanaf 2028 is er dan een totaalverbod.

Volgens sporteconoom Wim Lagae zal de impact op wielerteams het grootst zijn. "Wieler- en veldritteams zijn bijna volledig afhankelijk van sponsorinkomsten, en die draaien soms voor 80% op naamsponsoring", zegt hij bij HLN.

"Er zijn teams die in hun naam een gokbedrijf hebben, waarbij ze soms tot 30 of 40 procent van een goksponsor afhankelijk zijn. Wanneer zo'n team er niet zou in slagen de naamsponsor te vervangen tegen 2025 of 2028, bestaat het risico dat het verhaal eindigt."