Karl Vannieuwkerke blikt vooruit op de Omloop Het Nieuwsblad: "Dat zou een fantastische ontknoping zijn"

Zaterdag staat de eerste Belgische klassieker op het programma. Karl Vannieuwkerke blikt vooruit en geeft zijn ideale scenario voor de koers.

Zaterdag is het eindelijk zover. Met de Omloop Het Nieuwsblad start het wielerseizoen dan 'echt'. Aan de start wel geen toppers zoals Mathieu van der Poel of Wout van Aert, zij beginnen hun wegseizoen pas in de Strade Bianche.

Toch komt er heel wat mooi volk aan de start van de eerste Belgische WorldTour-wedstrijd met onder meer Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Jasper Philipsen, Arnaud De Lie, Tom Pidcock en Alexander Kristoff

Belgisch sprintduel?

Karl Vannieuwkerke begint straks aan zijn twee jaar als commentator en blikt vooruit op de klassieker. Hij denkt dat Jumbo-Visma ook zonder Wout van Aert de te kloppen ploeg wordt.

"Met Laporte, Van Baarle en Benoot hebben ze 3 wisselkopmannen die de Omloop kunnen winnen", zegt hij in De Tribune. Toch ziet hij ook andere kanshebbers.

"Een sprintduel tussen Arnaud De Lie en Jasper Philipsen zou een fantastische ontknoping zijn van de Omloop", zegt Vannieuwkerke. "Maar scenario's kan je moeilijk op voorhand schrijven."