Marc Sergeant vreest dat Belgische ritwinnaar in Dauphiné in dienst van De Lie zal moeten rijden: "Zonde"

Alle pijlen bij Lotto-Dstny worden gericht op Arnaud De Lie. Begrijpelijk, maar daardoor zouden andere Belgen zich bij de ploeg wel eens minder kunnen tonen.

Vorig jaar zorgde Arnaud De Lie er al bijna in zijn eentje voor dat Lotto-Dstny aan de degradatie ontsnapte en ook dit jaar is hij al weer goed voor drie overwinning. De ploeg zet dan ook in op hem.

Maar dat kan wel eens ten koste gaan van andere Belgen bij de ploeg. Marc Sergeant, jarenlang ploegleider en sportief manager bij de ploeg, ziet onder andere Brent Van Moer daarvan het slachtoffer worden.

Vooral in dienst voor De Lie?

"Ik vrees dat hij bij Lotto Dstny een rol in dienst van De Lie gaat krijgen. Kilometers maken, op kop rijden, alles voor een sprint. Terwijl Van Moer zoveel meer in zijn mars heeft. Zonde", zegt Sergeant bij Het Nieuwsblad.

Van Moer maakte vooral in 2021 veel indruk. In de Ronde van Limburg werd hij nog de verkeerde kant uitgestuurd toen hij op weg leek naar de zegen. Een week later rondde hij een vlucht van 175 wel af in de Dauphiné, momenteel zijn enige profzege.