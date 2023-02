Mark Cavendish onderhandelde wel degelijk met Amerikaanse ploeg van Hendrik Redant: "Veel deuren zouden zijn open gegaan"

Mark Cavendish trok uiteindelijk naar Astana, maar ook de Amerikaanse ploeg stond wel degelijk dicht bij een akkoord.

Mark Cavendish zou dit seizoen normaal gezien voor B&B Hotels rijden. Maar die ploeg viel in december uit elkaar. Veel renners moesten toen nog zoeken naar een nieuwe ploeg.

Er waren veel geruchten over waar Cavendish naar toe zou trekken. Ook het continentale Human Powered Health, met de Belgische ploegleider Hendrik Redant, deed de ronde als nieuwe ploeg voor de Brit.

Concrete interesse

Redant bevestigt dat de Amerikaanse ploeg onderhandelde met Cavendish. "Het klopt dat een van onze sponsoren enorm geïnteresseerd was in Cavendish", zegt Redant bij Sporza.

Wat als Cavendish wel voor Human Powered Health had gekozen? "Dan zouden er voor onze ploeg heel veel deuren zijn opengegaan. Maar of we dan ook een Tour-invitatie hadden gekregen, is nog maar de vraag."