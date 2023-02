Merlier en Ewan lang niet enigen die voor fotofinish zorgen: een overzicht van de spannendste sprints van laatste jaren

Het was een fotofinish om u tegen te zeggen maandag in de UAE Tour. Of Merlier of Ewan de rit gewonnen had was werkelijk niet met het blote oog te zien. Uiteraard is het ook in andere koersen in het vrij recente verleden al heel nipt geweest in de sprint. We zorgen voor een overzicht.

18/04/21 Amstel Gold Race

In 2021 was Wout van Aert betrokken bij de spannendste sprints. In de Amstel Gold Race was hij voorop met Schachmann en Pidcock. In de sprint met drie kwam Pidcock nog erg dicht in de buurt bij Van Aert. Na de aankomst was het wachten op uitsluitsel van de fotofinish. Die duidde Van Aert aan als winnaar, een uitslag die Pidcock tot op de dag van vandaag betwist.

© photonews

24/07/21 Olympische Spelen

Op de Olympische Spelen was het dan wel niet voor de overwinning, maar het verschil tussen zilver en brons was wel héél erg nipt. In de sprint van de achtervolgende groep pakten zowel Van Aert als Pogačar eremetaal. Enkel de fotofinish kon de bevestiging geven dat Van Aert nog net voor de Sloveen over de meet kwam en dus zilver pakte in Tokio.

26/06/22 BK

Een fotofinish is Tim Merlier niet vreemd, zo blijkt. In 2022 was er immers al het BK op de weg in Middelkerke. Een zinderende koers mondde alsnog uit in een groepssprint. Jordi Meeus kwam als een speer naar voren, maar de fotofinish maakte duidelijk dat Tim Merlier er als een duiveltje uit een doosje nog tijdig over was geraakt.

© photonews

21/08/22 EK bij de vrouwen

Een voorbeeldje ook uit het vrouwenwielrennen. Lorena Wiebes domineerde de sprints al het hele seizoen, maar moest op het EK in München wel alles uit de kast halen. Wereldkampioene Elisa Balsamo moest op die dag ander voor haar onderdoen. Er kwam een fotofinish aan te pas, waarna de Nederlandse dan toch het zegegebaar kon maken.

31/01/23 Saudi Tour

Nog een zeer recente gebeurtenis: de tweede rit van de Saudi Tour. Topfavoriet Groenewegen vond pas helemaal op het einde de vrije baan en ondertussen perste Jonathan Milan reeds alles uit zijn grote lijf. Haast tegelijkertijd passeerden ze de streep, geen van beiden durfde te juichen. De fotofinish beslechtte het in het voordeel van Milan.

20/02/2023 UAE Tour

Dat brengt ons uiteraard bij de openingsetappe van de UAE Tour. Met het blote oog was het niet te zien, maar de fotofinish bepaalde dat Tim Merlier met één pixel de maat had genomen van Caleb Ewan. Wat een thriller. Dat is niet voor het eerst in de sprint en zeker ook niet voor het laatst.