🎥 Na crosser uit te hangen op tijdritfiets kan het voor Pidcock nog spectaculairder: waanzinnige afdaling op training

Dat blijkt uit een sensationele video op Instagram, waarin te zien is hoe Tom Pidcock op training tijdens een afdaling de risico's niet schuwt en de ene na de nadere bocht scherp aansnijdt. Zelf nog extra insturen om de randjes nog wat op te zoeken en nog een hogere snelheid te ontwikkelen: Pidcock draait er zijn hand niet voor om.

Prachtig om zien hoe Tom Pidcock daarbij toch telkens de controle behoudt. Dat was even niet het geval bij de afsluitende tijdrit in de Ronde van de Algarve, toen de ex-wereldkampioen veldrijden plots naast de baan belandde. Pidcock wist nog rustig te corrigeren.

Off the road 😮

On to the rocks 😲

Back on the road 🤯



Cyclo-cross skills on a time-trial bike from @tompidcock 💅 pic.twitter.com/TpxVLwP22Y