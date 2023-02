Team UAE Emirates geeft Johan Bruyneel antwoord: "Hij is nog ver van zijn beste niveau verwijderd"

In The Move had Johan Bruyneel enkele uitspraken over Tadej Pogacar en de strategie van Team UAE Emirates gedaan. Dat team gaf Bruyneel ondertussen antwoord.

"Februari telt niet, juli wel. Tadej Pogacar is nu al top en zal straks gas moeten terugnemen om nadien in juli weer top te zijn", waren enkele uitspraken van Johan Bruyneel in The Move.

Mauro Gianetti, CEO bij Team UAE Emirates, reageerde bij Het Laatste Nieuws: "Pogacar is zeker nog niet in topvorm. Dat merken we aan zijn data en tegenwoordig kan je alle fysieke parameters van een renner zien. Die leren ons dat Pogacar nog ver van zijn allerbeste niveau verwijderd is. En als je een koers aan 70% kan winnen, waarom niet?"

"Momenteel zit Remco Evenepoel aan 85 tot 90%", vergeleek Gianetti de situatie Pogacar. "En kijk eens hoe hij nu koers. Ofwel is hij te vroeg in vorm. Ofwel is hij een uitzonderlijk coureur en ik denk dat het optie 2 is."