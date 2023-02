Brits talent Gloag keek zijn ogen uit op "exceptionele" daalkunsten van ploegmaat: "Het was heel speciaal om te zien"

Thomas Gloag (21) is nog maar aan zijn eerste jaar als prof bezig, maar toch zet de Brit snel stappen. Al drie keer eindigde hij in de top tien.

Thomas Gloag maakte dit seizoen zijn debuut in de Ronde van Valencia voor Jumbo-Visma. Hij eindigde daar uiteindelijk zesde in de eindstand, al verloor hij in de laatste rit nog wat seconden.

Gloag daalt, maar toch vindt hij zich niet bij de beteren. "Als ik mijn eigen lijnen moet kiezen, kom ik in de problemen, zeker als ik onder druk sta. Een voorbeeld is de laatste etappe van de Ronde van Valencia. Ik was niet goed gepositioneerd voor de laatste klim en werd er helemaal afgereden", zei hij bij The Press Room.

In de afdaling sloten onder meer daalspecialist Mohoric aan en Gloag volgde in de afdaling. "Ik was zeker niet comfortabel, maar kon hen in het wiel volgen. Mocht ik zelf proberen zo snel te gaan, dan zou ik waarschijnlijk onderuit gaan."

Laporte maakte indruk op Gloag

Ook een ploegmaat maakte indruk op Gloag. "Hoe Laporte op trainingskamp daalde was een kunst. Ik dacht dat we al snel gingen, maar hij nam gewoon hele andere lijnen. Ook hoe hij zijn gewicht verdeelde over de fiets in de bochten, het is exceptioneel. Het was heel speciaal om te zien. Hij was zo relaxed."