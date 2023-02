Eén minpunt Soudal Quick-Step: "Zouden dat iets minder mogen voelen, omdat toppers als Van Aert niet aan start staan"

Als Soudal Quick-Step wil imponeren in de grote klassiekers, zal het voorbij Wout van Aert moeten. In de Omloop is die er nog niet bij en daar kan volgens Iljo Keisse optimaal van geprofiteerd worden.

De kersverse ploegleider sprak met VTM na de verkenning. Hoe anders is het om dit te doen als renner op pensioen? "Het is toch wel een beetje een verschil. Op zich ben ik wel aangepast aan mijn rol als ploegleider. De voorbereiding naar de Omloop beleef ik ook als ploegleider. De eerste keer 'm als ploegleider doen is een beetje hetzelfde als de eerste keer als renner. Het is ook zeker een voordeel dat ik er maar net uit ben."

OP HOEDE VOOR PAK SLAAG

Keisse weet nog hoe het voorjaar vorig seizoen is verlopen. "Het Vlaamse voorjaar was zeker niet wat we ervan verwacht hadden. Laat ons hopen dat het dit jaar beter is. Het kan nog altijd dat we slaag krijgen, als je ziet welke andere ploegen aan de start staat. Laat ons hopen van niet, maar de Omloop is altijd voor ons een moeilijke koers geweest."

Is het een nadeel dat er geen topper van het niveau Van Aert-Van der Poel in de ploeg rijdt? "In het Vlaamse voorjaar is dat sowieso het geval. In de Omloop zouden we dat iets minder mogen voelen, omdat absolute toppers als Van Aert hier niet aan de start staan. Voor de echt grote koersen missen we waarschijnlijk iemand die op de cruciale momenten mee kan met Van Aert en Van der Poel."

WEDIJVEREN MET GROTE TWEE

Om koersen te winnen, kunnen ze bij Soudal Quick-Step dus niet dezelfde strategie hanteren als 'De Grote Twee''. "We hebben wel de mannen om er mee te wedijveren, maar die het anders moeten aanpakken."