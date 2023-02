Ellen Van Loy rijdt in Oostmalle haar allerlaatste cross: "Het wordt afzien en genieten"

Ellen Van Loy neemt dit weekend definitief afscheid als renster. Oostmalle wordt haar laatste cross uit haar carrière.

Op 22 december had Ellen Van Loy haar afscheid aangekondigd. Oostmalle zou haar laatste cross worden. Zondag is het zo ver, want dan zal Oostmalle verreden worden. Het definitieve afscheid van Van Loy komt dus dichterbij.

"Het wordt afzien en genieten", liet Van Loy in een persbericht weten. "Afzien omdat er tegenwoordig heel hard wordt gereden, maar vooral ook genieten door de aandacht."

In Middelkerke (de laatste Superprestige-wedstrijd) en Brussel (de laatste X²O-wedstrijd) werd Van Looy op het podium extra gehuldigd. "De reacties van collega-rensters, organisatoren, pers, trouwe supporters en het veldritpubliek zijn hartverwarmend", aldus Van Loy.

In Oostmalle zal Van Looy voor het laatst als renster in de bloemetjes gezet worden. "Ik ben klaar om als actief renster afscheid te nemen, omdat als jeugdcoach en talentscout bij het De Ceuster Bonache Cycling Team een nieuwe rol voor mij is weggelegd. Het team is ambitieus en wil de komende maanden verder bouwen aan de wielerpiramide met de jeugd als basis", besloot Van Loy.