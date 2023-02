Controversiële uitspraak Patrick Lefevere maakte heel wat los, Jolien D'hoore reageert: "Hij bedoelt het goed"

Als Patrick Lefevere spreekt, luistert de wielerwereld. Als hij dan een controversiële uitspraak doet, blijft die wel even hangen.

Een week geleden liet Lefevere in de Krant van West-Vlaanderen optekenen dat het vrouwenwielrennen artificieel gepusht wordt. De CEO van Soudal Quick-Step doelt daarmee op het minimumloon van 60 000 euro per jaar. Volgens hem verdienen sommige rensters veel meer, maar zijn er ook rensters wiens prestaties zo'n bedrag niet rechtvaardigen. Daar kwam op sociale media veel reactie op.

Voor alle duidelijkheid: voor rensters in dienst van ploegen dient er volgens de UCI-reglementen slechts een minimumloon te zijn dat nog een pak lager ligt. Bij de 'zelfstandigen' in de Women's WorldTour kan dat bedrag de komende jaren wel groeien tot boven de 60 000 euro.

NIET POLITIEK CORRECT

Jolien D'hoore werkt met Lefevere samen voor de vrouwenploeg. "Wat Patrick betreft: hij is altijd heel rechtuit, het komt misschien niet altijd op de meest politiek correcte manier over in de media. Maar hij bedoelt het wel goed, dat heb ik de afgelopen weken en maanden mogen meemaken", verzekert ze in een reactie bij Wielerkrant.

© photonews

Heeft hij inhoudelijk een punt? "Er zit misschien een vorm van waarheid in, maar het is een goede stap dat er een minimumloon is en dat er evenveel prijzengeld is dan bij de mannen in de wedstrijden van Flanders Classics. Ik kan dat alleen maar toejuichen. We gaan echt in de goede richting. Ik kan alleen maar blij zijn voor onze ploeg en voor het vrouwenwielrennen. Patrick is ook wel blij, dat kan ik ook wel zeggen."

BEGELEIDING

Met haar ervaring als ex-renster en nu als ploegleidster ziet D'hoore de evolutie in de vrouwenkoers in het eigen team. "We zijn met zo'n 25 stafleden. We hebben twee coaches, twee dokters. We hebben ook die begeleiding die we nu kunnen bieden. We hebben supergoede sponsors. Onze voedingsponsor 6D geeft ons ook de nodige informatie. De rensters hebben alles om te performen en om resultaten te rijden."