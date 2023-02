Lotto-Dstny heeft fantastisch nieuws voor Europees beloftekampioen tijdrijden Alec Segaert

Alec Segaert (20) wordt door Lotto-Dstny direct over geheveld van het opleidingsteam naar het ProTeam. Na Jarne Van De Paar is Segaert al de tweede jonge renner die de overstap maakt dit jaar.

Alec Segaert (20) maakt per direct de overstap. Het programma van de Europees beloftekampioen tijdrijden blijft wel ongewijzigd en hij dus ook nog enkele koersen rijden bij de beloften.

Bij Lotto-Dstny een groot geloof in Segaert, ondanks dat hij in zijn eerste koers van het jaar, de Tour des Alpes Maritimes et du Var, niet meer startte in de laatste etappe.

Groot geloof in Segaert

"Hij is één van de grootste talenten van ons opleidingsteam. Hij is klaar om prof te worden, maar zal toch zijn doelen kunnen nastreven in de beloftecategorie", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer.

"Door de overstap nu al te maken, kan hij tegelijkertijd een onmiddellijke meerwaarde vormen voor het ProTeam en meehelpen bouwen aan de toekomst van de ploeg."

En ook Segaert zelf is in de wolken. "Iedere jonge renner droomt ervan om ooit prof te worden. Ik ben trots dat die droom nu in vervulling kan gaan. Ik heb nog veel te leren, maar in deze ploeg krijg ik de kans om als profrenner beloftekoersen, profkoersen en mijn studies te combineren."