Pidcock heeft héél duidelijk een minst favoriete klim in Vlaanderen en legt uit waarom topdag moeilijk voorspelbaar is

Tom Pidcock heeft zijn visitekaartje al afgegeven, maar zal goed over zijn minst favoriete klim in Vlaanderen moeten geraken om in aanmerking te komen voor winst in de Omloop. Bovendien is het sowieso moeilijk te voorspellen wanneer hij zal pieken.

"Vorig jaar was ons beste voorjaar als ploeg. Daar willen we op verder bouwen. Ons ploegsucces kwam er ook doordat de tegenstand naar mij kijkt en we een sterke ploeg in zijn geheel hadden. Persoonlijk was dat niet mijn beste periode. Vorig seizoen was onregelmatig, met paar keer een ziekte. Ik wilde een meer solide basis. We beslisten daarom al snel om het WK veldrijden niet te rijden", verklaart Pidcock zijn gemaakte keuzes.

Die leidden hem naar deelname aan de Ronde van de Algarve en op de Alto do Malhão bleek hij de beste. "Het was leuk om in de Algarve al een overwinning beet te hebben. Ik had naar het WK veldrijden gekeken en het is leuk dat het werk rendeerde dat ik in die periode leverde."

GOEDE VERKENNING

Op naar de klassiekers nu. Zoals quasi iedereen is Tom Pidcock het parcours van de Omloop gaan verkennen. "Het ging wel goed tijdens de verkenning. Ik reed nog vrij snel omhoog op de Bosberg, mijn minst favoriete helling. Er zijn nog wel andere hellingen dan de Bosberg. Het is mijn minst favoriete klim, maar dat betekent niet dat ik niet snel naar boven kan rijden."

Het is wel al een negatief puntje dat maakt dat er misschien niet meteen een overwinning van de Brit van Ineos zit aan te komen. "Het is niet de koers die me het beste ligt. Ik denk wel dat er wat wind zal staan. De ploegen zullen misschien wat eerder koers beginnen maken dan normaal."

STRADE EN DE RONDE FAVORIETE KOERSEN

Zijn er dan wedstrijden die wel zijn voorkeur wegdragen? "Ik heb uiteraard favoriete koersen, zoals Strade en Ronde van Vlaanderen. Het is vrij moeilijk om te voorspellen wanneer ik mijn beste dag ga hebben. Klassiekers zijn superzware wedstrijden. Het hangt er ook van af hoe je uit een bepaalde wedstrijd komt."