VOORBESCHOUWING OMLOOP HET NIEUWSBLAD: Wordt het De Lie, Philipsen of iemand van Jumbo-Visma of Soudal Quick-Step of nog iemand anders?

De Omloop Het Nieuwsblad staat voor de deur. Dan vallen de maskers in de Belgische openingsklassieker af. Verschillende favorieten lieten zich al zien, maar er zijn ook anderen die nog geen wedstrijd in de benen zullen hebben.

Sinds 2018 komt de Omloop Het Nieuwsblad niet meer in Gent aan. Eerst lag de streep nog in de Hallebaan in Meerbeke, maar sinds 2019 kozen ze voor Ninove zelf. Zo is de finale al enkele jaren dezelfde. Het duo Muur van Geraardsbergen-Bosberg vormen nog altijd de scherprechter en na de Bosberg is het nog 12 km tot de finish.

Daarvoor hadden de renners al enkele lussen in de Vlaamse Ardennen gereden. De Haaghoek vormt in combinatie met de Leberg al vele jaren het hart van het parcours. De renners moeten beide hindernissen 3 keer over. Ook de Holleweg passeert het peloton 2 keer.

FAVORIETEN

Het is voor sommigen de 1e koers van het seizoen en daardoor is het niet gemakkelijk om alle favorieten al goed in te schatten. Op basis van zijn seizoen is Arnaud De Lie al in orde en hij kan rekenen op zijn sprint. Hij zal in de Omloop de debuteren en daardoor zal het wellicht wennen zijn, maar naast zich heeft De Lie enkele ervaren mannen. Victor Campenaerts straalt vertrouwen uit en ook Brent Van Moer toonde al dat hij in orde is.

Soudal Quick-Step zal meteen willen tonen dat ze nog altijd een sterk blok in het voorjaar vormen. Ze rekenen op Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Davide Ballerini. Naast hen is er ook het sterke blok van Jumbo-Visma. Al wordt het afwachten hoe zij voor de dag gaan komen, want voor 6 van de 7 renners is het hun 1e koers van het seizoen. Anderzijds hebben Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Dylan van Baarle en Nathan Van Hooydonck heel wat ervaring.

Een andere favoriet is Jasper Philipsen. Ook hij heeft nog geen wedstrijdkilometers in de benen, maar naar eigen zeggen heeft hij er een perfecte voorbereiding op zitten. Hij kan rekenen op de steun van Dries De Bondt en Gianni Vermeersch. Daarnaast zijn er ook nog de mannen van AG2R Citroën. Met Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Stan Dewulf en Benoît Cosnefroy hebben ze op papier een sterke selectie.

Dan zijn er nog heel wat enkelingen. Jasper Stuyven begint zijn seizoen bij Trek-Segafredo en kan op de steun van Edward Theuns rekenen. En er zijn ook nog Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) en Matej Mohoric (Bahrain-Victorious).

Ook zullen veel ploegen met Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) rekening houden. Jens Keukeleire is dan weer de kopman bij EF Education-EasyPost. Ten slotte zijn er ook Stefan Küng van Groupama-FDJ, Tim Wellens en Matteo Trentin van UAE, Peter Sagan van TotalEnergies, Zdenek Stybar van Jayco-AlUla en Alexander Kristoff van Uno-X.

© photonews

ONZE STERREN

**** Arnaud De Lie, Jasper Philipsen

*** Tom Pidcock, Dylan van Baarle, Tim Wellens

** Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Benoît Cosnefroy, Jasper Stuyven, Yves Lampaert, Victor Campenaerts

* Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Brent Van Moer, Stefan Küng, Florian Sénéchal, Alexander Kristoff, Matej Mohoric, Matteo Trentin