🎥 Twee op twee voor Jonas Vingegaard op steile slotklim in Spanje, concurrentie opnieuw op een hoop gereden

Na zijn eerste zege van het jaar op vrijdag in O Gran Camiño, heeft de Deen opnieuw toegeslagen. Bij zijn aanval kon alweer niemand de Tourwinnaar volgen.

In de eerste etappe moesten de renners in de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño afrekenen met sneeuw en dat was ook in de derde etappe het geval. Dit keer niet tijdens de koers, maar wel vooraf. Een lange klim moest worden geschrapt en de koers werd met 20 kilometer ingekort.

Een kopgroep van 11, met onder meer Rohan Dennis en voor de derde dag op rij puntenkoning Schönberger. De etappe eindigde net als vrijdag weer op een klim, dus Jumbo-Visma controleerde weer voor Jonas Vingegaard.

Alweer Vingegaard

De laatste kilometers liepen weer stevig op en dit keer was het Hongaars kampioen Valter die de rode loper uitrolde voor Vingegaard. Guerreiro en Herrada volgden als enigen, maar toen Vingegaard er op twee kilometer van de streep vandoor ging, moesten ze net als vrijdag lossen.

De Deen pakte zijn tweede zege op rij en hield 21 seconden over op Guerreiro en 35 op zijn ploegmaat Valter. Zondag staat er nog een afsluitende tijdrit van 18 kilometer op het programma.

