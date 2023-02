Lotte Kopecky verbaast op manier waarop ze het nog nooit eerder deed: "Zo kun je het bekijken, zeker niet de bedoeling"

Nog een manier erbij waarop Lotte Kopecky kan verbazen. Op positieve wijze uiteraard. Kopecky is gewoon een zeer complete toprenster geworden.

Lotte Kopecky was de beste in de Omloop bij de dames en teerde deze keer niet op haar sprint. "Het was zeker niet de bedoeling om op de Muur al te gaan. Ik vond mijn eigen tempo en boven zat er niemand meer in mijn wiel. Dan moet je ook niet twijfelen. Ik heb nog nooit zo'n solo gereden. Het was ook een beetje kijken hoe ik die inspanning moet indelen."

Hoe ervaarde Kopecky dat zelf? "Dat was een heel raar gevoel. Je weet niet goed: houdt die kloof van dertig seconden veel in? Als je de sprint wint, is de adrenaline en de ontlading net iets groter. Dit is ook wel een mooie manier. Dit was iets dat ik al lang wilde doen." Mogelijk maakt het van haar een nog completere renster. "Misschien dat we het zo kunnen bekijken, ja."

KOMST WIEBES PLUSPUNT

Het is ook wel gebleken dat de komst van Lorena Wiebes ook een pluspunt is voor het geheel van SD Worx. "Dat werd een beetje in twijfel getrokken, maar het is al gebleken welk voordeel dat dat heeft. Als mijn aanval niet tot het einde droeg, hadden we Lorena nog om de sprint te winnen. Binnen de ploeg weten we dat het geven en nemen wordt."

Wat ook opvalt naast de koers: Kopecky straalt en zet haar zelfvertrouwen om in succes. "Ik moet wel zeggen dat die overwinningen van vorig jaar mij echt wel vertrouwen hebben gegeven. Ik heb zelf de déclic gemaakt en weet dat ik grote wedstrijden kan winnen. Dat gevoel neem ik natuurlijk wel mee, maar ik ben wel zo realistisch om te beseffen dat alles opnieuw begon en dat het zaak was om mij opnieuw te bewijzen."