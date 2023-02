Anthony Perez voert in Frankrijk een straf nummer op en pakt in een windslag met een ferme solo uit

Anthony Perez heeft de Faun Drôme Classic gewonnen. Door de hevige wind brak al vroeg de strijd tussen de favorieten open. Perez bleek de sterkste van het pak en won na een solo van bijna 40 km.

Daags na de Faun-Ardèche Classic was het tijd voor de Faun Drôme Classic. In en rond Étoile-sur-Rhône werden enkele lussen getrokken. In de finale stonden enkele stevige kuitenbijters op het menu en ook aan de aankomst liep het stevig omhoog.

6 renners kozen er al snel voor om voor het ruime sop te kiezen. Daarbij zat onder meer Alexis Guerin van Bingoal WB. Ze kregen meer dan 5 minuten voorsprong van het peloton dat op zo'n 100 km van de streep door de wind in 3 grote groepen brak. Het 1e deel greep op zo'n 80 km van de streep de vroege vlucht. Zo kregen we een ruime kopgroep van zo'n 30 renners.

In de finale brak de kopgroep door enkele valpartijen in verschillende stukken. Anthony Perez viel in de heuvelzone aan en reed meer dan een minuut voorsprong bij elkaar op een groep met onder meer Julian Alaphilippe, Ilan Van Wilder, Romain Bardet en Rui Costa.

Achter Perez waren verschillende pogingen om het verschil kleiner te maken. Alaphilippe probeerde het met David Gaudu. Daarna probeerden Andrea Bagioli, Gaudu, Quinn Simmons en Costa het. Allen beten ze hun tanden op Perez stuk. De Fransman won met een solo van 38 km.