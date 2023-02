Remco Evenepoel schrijft de UAE Tour op zijn naam, Adam Yates wint de slotrit

Remco Evenepoel heeft de UAE Tour gewonnen. Op de slotklim naar Jebel Hafeet liet hij alles en iedereen achter. Remco Evenepoel werd 2e stelde zijn eindzege veilig.

De UAE Tour eindigde op de Jebel Hafeet. Dat is een klim van 10,7 km aan 6,8% met stroken tot 13%. Daarvoor was er een vlakke aanloop van meer dan 140 km.

In het begin van de etappe was er even strijd voor de vlucht van de dag. Onder meer Thomas De Gendt en Gerben Thijssen probeerden het. Uiteindelijk raakten zij niet weg, maar 5 andere renners wel. Zij reden een voorsprong van bijna 7 minuten bij elkaar. In het peloton controleerde onder meer Soudal Quick-Step. Aan de voet van de slotklim had de kopgroep nog 2,5 minuten voorsprong.

STERK UAE

Onderaan de klim versnelden Ignatas Konovalovas en Michel Hessmann meteen. Het was ook nodig want de mannen van UAE legden snel een verschroeiend tempo op. Zo smolt de voorsprong van het duo als sneeuw voor de zon.

Op 6 km van de streep versnelde Adam Yates. Enkel Remco Evenepoel en Sepp Kuss konden volgen. De dichtste achtervolgers van Evenepoel (Luke Plapp en Pello Bilbao) konden niet volgen. Evenepoel zette zich op kop om het gat met zijn concurrenten groter te maken.

Yates viel op 3 km van het einde nog eens aan. Evenepoel had geen antwoord op zijn uitval, maar in het vlakkere gedeelte van de klim herlanceerde hij zich nog eens en zo hield hij Yates in het vizier. Yates bleef doorzetten en won de etappe. Evenepoel werd op een kleine 10 seconden 2e en stelde zo zijn eindzege veilig.