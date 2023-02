Remco Evenepoel waarschuwt de concurrentie na de UAE Tour: "Voor de Giro lig ik misschien zelfs al wat voor op schema"

Remco Evenepoel stelde in de slotrit van de UAE Tour de eindzege veilig. Met het oog op de Giro was hij tevreden.

De slotrit van de UAE Tour eindigde op de Jebel Hafeet. Team UAE Emirates legde op de slotklim meteen een hoog tempo op en zo kwam er al snel een schifting. Ook viel Adam Yates al op 6 km van de streep aan. "Die schifting was vroeg. Anders vielen ze nooit zo vroeg aan, maar Yates vertelde me achteraf dat ze nog voor het klassement gingen", vertelde Remco Evenepoel aan Sporza.

Evenepoel kon het langste Yates volgen, maar bij een nieuwe aanval op 3 km van het einde moest ook Evenepoel de Brit laten gaan. "Opnieuw had ik niet verwacht dat die 2e versnelling zo vroeg zou komen", ging Evenepoel verder. "Maar ik denk dat hij zich wat overpaced had, want in het slot kwam ik nog tot 10 seconden terug."

Het hoofddoel haalde Evenepoel uiteindelijk binnen: de rode leiderstrui. Na de Ronde van Polen zijn 2e eindzege in een rittenkoers van een week. "We zijn op de goede weg", vindt Evenepoel. "In Argentinië had ik nog weinig ambities, maar hier in de UAE Tour was ik telkens op de afspraak. In de waaiers, de tijdrit, de sprint en het klimwerk ging het allemaal prima."

Het uiteindelijke doel voor Evenepoel is uiteindelijk de Giro. Daarvoor gaat hij over enkele dagen naar de Teide voor zijn 1e hoogtestage van het seizoen. Daarna volgt de Ronde van Catalonië (20-26 maart). "In principe zou ik daar nog beter moeten zijn. Mijn wattages in de UAE Tour waren al redelijk fenomenaal en met het oog op de Giro lig ik zelfs al wat voor op schema", besloot Evenepoel.