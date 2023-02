Totale dominantie in de O Gran Camiño van Jonas Vingegaard: ook de slotrit is voor hem

Jonas Vingegaard heeft in de O Gran Camiño ook de slottijdrit gewonnen. Zo pakte hij alle ritten binnen en is hij de terechte eindwinnaar in de Spaanse rittenkoers.

De O Gran Camiño eindigde met een tijdrit. Die tijdrit was 18 km lang en was nog stevig. Halfweg was er een klim van 1,8 km lang aan 6,2%. Ook de slotmeters gingen omhoog. Een van de favorieten voor de dagwinst was Rohan Dennis. Hij moest al snel starten en zo stond al snel een stevige richttijd (24'23") op de tabellen. Iedereen leek op de tijd van Dennis zijn tanden stuk te bijten, maar de concurrentie kwam nog van zijn ploegmaat Jonas Vingegaard. Hij deed bij het enige tussenpunt er nog een schep af en pakte zo ook de winst in de tijdrit. Vingegaard won alle ritten en de eindwinst in de O Gran Camiño. Ook pakte hij alle truien. Zo domineerde hij de volledige Spaanse rittenkoers.