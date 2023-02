Ontsnappingsspecialist Taco van der Hoorn maakt in de finale van Kuurne-Brussel-Kuurne een opvallende keuze: "Daarom ging dit niet"

Taco van der Hoorn was in Kuurne-Brussel-Kuurne een van de protagonisten. Hij zat in de vroege vlucht en zat in de finale ook in de kopgroep die voor de overwinning streed.

In Kuurne-Brussel-Kuurne kreeg de vroege vlucht niet zo'n grote voorsprong. De belangrijkste reden daarvoor was de aanwezigheid van ontsnappingsspecialist Taco van der Hoorn in de ontsnapping. Van der Hoorn bleef het langste van de vroege vlucht over en na de Mont Saint-Laurent kon hij zijn wagonnetje aan het groepje met Tiesj Benoot, Matej Mohoric, Tim Wellens en later ook Nathan Van Hooydonck haken. "Ik was verrast dat ik bij hen kon blijven", vertelde van der Hoorn aan het Deense Feltet. "Op de Knokteberg bleef ik wel in de wielen zitten, om niet gelost te worden. Daarna pakte ik terug over om in de finale proberen te winnen." OVERTAL Het vijftal bleef weg en streed voor de overwinning. Jumbo-Visma was met Benoot en Van Hooydonck in overtal. Je zou nog een aanval van van der Hoorn verwacht hebben, maar die kwam er uiteindelijk niet. Hij had daar overigens een duidelijke reden voor. "Aanvallen in de finale was moeilijker omdat een van de Jumbo-Visma-renners je dan zou uitschakelen. Je wist dat je een van hen bij moest hebben, als je wou wegkomen. Daardoor koos ik ervoor om niet aan te vallen", aldus van der Hoorn.