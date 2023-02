Duidelijke visie Museeuw en Van Avermaet op Belgisch toptalent: "Bouw er ploeg rond zoals Lefevere bij Evenepoel"

Iedereen heeft er tegenwoordig wel een visie over, maar Johan Museeuw en Greg Van Avermaet spreken naturlijk met heel wat expertise. Zij gingen in op de potentiële toekomst van Arnaud De Lie.

Dat deden ze in de podcast Wuyts & Vlaeminck. Johan Museeuw kwam terug op de inspanningen die De Lie leverde in de Omloop. "Als ik na de finish zijn bebloede knie zag, had ik hem niet laten starten in Kuurne. Het is heel goed uitgedraaid. Je zag dat het iets minder was dan de dag voordien, maar dat is niet erg."

Van Avermaet had zich ook wel kunnen vinden in de optie om De Lie niet in Kuurne te laten rijden. "Ik vond het goed dat ze hem in de Omloop opstelden, want hij is capabel voor die wedstrijd. Het is altijd heel moeilijk om na de Omloop gerecupereerd te zijn in Kuurne, Ik had hem een aantal dagen rust gegeven om dan in Le Samyn misschien terug te kunnen winnen."

© photonews

Johan Museeuw kijkt ook al vooruit. "Het blijft iemand van 20 jaar die nog veel progressie heeft, in alles. Ik zou zeggen: laat De Lie onmiddellijk een contract van vijf jaar tekenen en bouw er een team rond zoals Patrick Lefevere deed bij Evenepoel. Je ziet dan ook in het voorjaar dat die ploeg niet meer is wat ze vroeger was."

Van Avermaet kreeg vervolgens voor de voeten geroepen hoe ze bij Lotto-Dstny De Lie best tevreden kunnen houden. "Hem zo goed mogelijk bedienen. Het is heel belangrijk dat hij heel tevreden is met de ploeg en dat hij zich thuisvoelt. Dat is ook wel het geval, denk ik."