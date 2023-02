Gilbert denkt dat Pogačar zich wel naast Van Looy, Merckx en De Vlaeminck kan zetten, maar ziet probleem in één koers

Het lukte Philippe Gilbert net niet, de vijf monumenten in het wielrennen winnen. Hij won er vier van de vijf, maar gelooft erin dat Tadej Pogačar wel de vierde ooit kan worden.

Enkel Milaan-Sanremo won Philippe Gilbert nooit, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije wel. Toch gelooft Gilbert erin dat het de Sloveen wél lukt. Pogačar won al Luik-Bastenaken-Luik (2021) en de Ronde van Lombardije (2021 en 2022).

Enkel Rik Van Looy, Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck deden het ooit, ze alle vijf winnen. "Die vijf wielermonumenten winnen, is niet makkelijk. Het vergt een heleboel energie en kracht aangezien het verschillende koersen zijn. Sanremo is gemaakt voor sprinters en punchers, Vlaanderen en Roubaix voor sterke en zware gasten, en Luik en Lombardije voor de lichtere coureurs", zegt hij bij Europsport.

Parijs-Roubaix wordt de moeilijkste

Pogačar werd bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen vierde, maar was eigenlijk de beste man in koers, in Milaan-Sanremo is zijn beste resultaat vijfde. Parijs-Roubaix reed Pogačar nog nooit. En die koers kan wel eens de moeilijkste worden om te winnen denkt Gilbert.

"Niet enkel de capaciteit om die klassieker te winnen, maar nog meer omwille van het risico dat hij zal moeten nemen om Roubaix op zijn naam te schrijven. Als renner die wil meedoen voor grote rondes weet ik niet of hij bereid is om dat risico te nemen. Dus dat is een groot vraagteken."