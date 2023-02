Italiaans talent (21) veroordeeld voor doodschieten kat San Marinese minister: "Zulke mensen hoeven hier niet te wonen"

Opvallend en ook schokkend nieuws. De Italiaan Antonio Tiberi (21) van Trek-Segafredo is veroordeeld tot een geldboete van 4.000 euro voor het doodschieten van een kat met een luchtdrukgeweer.

De Italiaan Antonio Tiberi (21) schoot op 21 juni 2022 met zijn luchtdrukgeweer in zijn woonplaats San Marino in het rond. Daarbij raakte Tiberi ook het hoofd van een kat, die het niet overleefde.

"Hij loste schoten in de richting van de Via Istriani, waarbij hij opzettelijk de schedel raakte van een kat die zich verplaatste", citeert de Italiaanse krant Corriere delle Serra het verslag van de rechtbank.

Tiberi raakte de kat van Federico Pedini Amati, de minister van Toerisme en Post, op de schedel en de kat was op slag dood. Tiberi kreeg een boete van 4.000 euro en zijn wapen werd in beslag genomen.

Minister vindt straf te laag

"De kat stoorde niemand. Hij was al lang bij ons. Mijn dochter Lucia, drie jaar oud, vond het geweldig. Je kunt geen huisdier doden en wegkomen met een boete van 4.000 euro", zegt de minister. "Ik waardeer het dat hij zijn daad heeft toegegeven, maar zulke mensen hoeven hier niet te wonen."

"Mijn bedoeling was om het schietvermogen van het wapen te meten en ik mikte op een verkeersbord", zei Tiberi tijdens de zitting.

"Ik geef toe dat ik één schot loste op een kat en tot mijn verbazing raakte ik het dier echt. Ik had geen intentie om de kat te doden, ik was er zelfs van overtuigd dat het wapen niet dodelijk was."