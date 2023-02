Jumbo-Visma domineerde, maar topman ziet een verrassende concurrent: "Nog altijd dé te kloppen ploeg in het voorjaar"

Jumbo-Visma rolde het openingsweekend helemaal op. Met winst in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne kon het bijna niet beter.

Een en drie in de Omloop (Van Baarle en Laporte) en één, twee en zes (Benoot, Van Hooydonck en Laporte) in Kuurne-Brussel-Kuurne. Jumbo-Visma heerste in het Vlaamse openingsweekend.

Soudal-Quick Step, de ploeg die in het verleden domineerde in het voorjaar, speelde vooraan eigenlijk nooit echt mee. Toch schrijft Jumbo-Visma CEO Richard Plugge de ploeg van Lefevere nog niet af.

"Patrick (Lefevere, red.) heeft nog altijd dé te kloppen ploeg in het voorjaar. Hou ze maar in de gaten. Mathieu van der Poel klaart het in zijn eentje. Maar Soudal-Quick Step kan als ploeg het verschil maken. Net als Ineos, als ze er vol ingaan", zegt hij bij HLN.

Ploeg nog versterkt

"Ook wij moeten het van het collectief hebben. Wat betekent dat je je voortdurend moet blijven afvragen hoe je dat blok in de breedte verder kan versterken", zegt Plugge nog. De ploeg haalde onder Dylan van Baarle en Jan Tratnik. De twee bewezen al meteen hun meerwaarde voor de ploeg.