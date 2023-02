Lotto-Dstny surft mee op het succes van Arnaud De Lie, maar komt allicht snel weer in de problemen

De nieuwe naam en de nieuwe kleuren lijken Lotto-Dstny vleugels te geven in 2023. Maar hoelang duurt dat succes?

Lotto-Dstny heeft met Arnaud De Lie goud in handen. De wonderboy uit Wallonië won alweer drie keer dit jaar en werd bij zijn debuut meteen tweede in de Omloop Het Nieuwsblad.

Milan Menten pakte in Le Samyn als eerste buiten De Lie een zege voor de ploeg en loofde zijn ploegmaat De Lie dat hij de ploeg naar hogere hoogtes stuwt. Ook Van Gils deed het uitstekend in Oman en ook jongeren Van Eetvelt en Van De Paar stonden al op het podium in 2023.

Er lijkt een nieuwe en ook aantrekkelijker elan bij de Belgische ploeg, die uit de WorldTour degradeerde. Het kan de komende drie jaar de wedstrijden kiezen die het rijdt, als het ook voldoende presteert. Maar met De Lie lijkt dat geen probleem te worden.

Wat met de sterkte van de ploeg en de toekomst?

Maar de ploeg staat ook voor enkele uitdagingen en problemen. Want de ploeg die Lotto-Dstny rond De Lie kan bouwen is niet overweldigend. Geen enkele ploegmaat eindigde zaterdag in de Omloop in de eerste groep. Vermeersch en Van Moer lijken nog niet klaar om finales te rijden om De Lie tot het einde te kunnen ondersteunen.

In de Omloop Het Nieuwsblad wachtte Lotto-Dstny nog wat af en nam het de koers niet in handen, wat hen kritiek opleverde van Nathan Van Hooydonck van Jumbo-Visma. De ploeg zal in de toekomst ook de koers mee in handen moeten nemen, met De Lie in de ploeg kan dat niet anders.

Maar De Lie houden wordt ook nog het grootste probleem. Zijn contract loopt af eind 2024 en als hij zo blijft groeien zullen de ploegen met het grote geld in de rij staan. Tegen dan moet de ploeg weer een stap gezet hebben om een (mogelijk) vertrek van hun goudhaantje goed genoeg te kunnen opvangen.