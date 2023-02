Merijn Zeeman en Jumbo-Visma niet onder de indruk van vroege topvorm van Tadej Pogačar

Jumbo-Visma rolde heel vorige week op. Een confrontatie met Tadej Pogačar kwam er nog niet, maar toch nuanceert Merijn Zeeman de vroege topvorm van de Sloveen.

Jumbo-Visma domineerde vorige week. Jonas Vingegaard rolde in Spanje O Gran Camiño op met drie ritzeges en de eindzege. En ook in het openingsweekend was de Nederlandse ploeg dominant.

Toch is er ook nog dat andere wonder, Tadej Pogačar, die een week ervoor alles oprolde in Spanje. Toch hecht sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma er nog niet te veel belang aan.

"Alles wat er nu is, is leuk voor de statistieken, maar de drie grote rondes en de Monumenten zijn voor ons de hoofddoelen", zegt hij bij In de Leiderstrui. Ook over de vroege topvorm van Pogačar maakt hij zich geen zorgen.

"Het is niet heel anders dan andere jaren. Vorig jaar won hij Strade Bianche na een solo van vijftig kilometer, had hij de Ronde van Vlaanderen moeten winnen en won hij de Tirreno-Adriatico met speels gemak", zegt hij nog.