Ploegmaat Van der Poel al derde voorjaar op rij in lappenmand, ook Van Aert moet een pion missen

Het zit de Zwitser Silvan Dillier (foto) niet mee. Hij kwam opnieuw vroeg in het jaar ten val en ziet opnieuw een voorjaar aan zich voorbij gaan. Wout van Aert verliest ook een ploegmaat voor in het voorjaar.

Silvan Dillier (32) ligt opnieuw in de lappenmand. De Zwitser reed zondag met Kuurne-Brussel Kuurne zijn eerst wedstrijd van het jaar, maar viel. Hij brak een handwortelbeen en moet forfait geven voor Parijs-Nice en wellicht een groot deel van het voorjaar.

Ook vorig jaar moest Dillier het voorjaar missen door een bekkenbreuk op training in januari. En in 2021 brak de Zwitser zijn sleutelbeen in Kuurne-Brussel-Kuurne. In oktober 2020 brak hij ook al eens zijn sleutelbeen in de uitgestelde editie van Driedaagse Brugge-De Panne.

Ook ploegmaat Wout van Aert in de lappenmand

Ook Mick van Dijke (22) van Jumbo-Visma is out. Hij heeft last van irritaties aan zijn rechterknie bevestigt hij aan Wielerflits. "Die zullen we eerst moeten oplossen. Vervolgens kan ik de trainingsintensiteit weer opbouwen en pas daarna mag ik weer aan koersen denken. Het is een soort overbelasting, denk ik", zegt Van Dijke.

Van Dijke moest vorig jaar invallen in de Ronde van Vlaanderen en reed vervolgens ook Parijs-Roubaix. Zijn tweelingsbroer Tim reed afgelopen zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad en het was de bedoeling dat de tweeling enkele klassiekers zou rijden, maar Mick moet nu dus eerst weer volledig fit raken.