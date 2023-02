Verrassende Milan Menten wint Le Samyn en looft zijn jongere ploegmaat Arnaud De Lie

Milan Menten heeft ietwat verrassend Le Samyn gewonnen. De nieuwkomer bij Lotto-Dstny haalde het voor Hugo Hofstetter en Edward Theuns.

Een kopgroep met onder zijn ploegmaat Victor Campenaerts werd gegrepen op zo'n vier kilometer van de streep en Milan Menten greep zijn kans. Hij maakte dit jaar de overstap van Bingoal en kan zijn nieuwe werkgever nu al een zege schenken.

"Ik kan het nauwelijks geloven. Ik ben ziek teruggekomen uit de Ruta del Sol, dus ik stond met veel vraagtekens aan de start vandaag. Dat het me lukt om hier te winnen, lijkt wel een droom", zegt hij in het flashinterview.

Met dank aan Arnaud De Lie

"De ploeg zei me dat ik geduldig moest wachten op de sprint. Mijn ploegmaats hebben de koers hard gemaakt, wat een ideaal scenario was voor mij. Door het beukwerk van Campenaerts zat ik in een zetel. Zo'n aankomst ligt me ook erg goed, zeker na een harde koers."

"De ploeg is een grote vriendengroep. Arnaud De Lie trekt het niveau echt omhoog. Dat heeft een positief effect op renners zoals ik, die zich willen tonen om hun plek in de ploeg af te dwingen", sluit Menten af.