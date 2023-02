Victor Campenaerts moet op zoek naar een revanche: "Of ik er van heb wakker gelegen? Absoluut"

Het is vroeg op het seizoen om al met revanchegevoelens rond te rijden. Bij Victor Campenaerts zijn die er misschien toch wel al een beetje.

Victor Campenaerts heeft immers een matige Omloop achter de rug. Pas als 62ste kwam hij over de streep in Ninove, eigenlijk zonder een moment in beeld te hebben gereden. Er mag toch wel wat meer van hem verwacht worden bij Lotto-Dstny. Gelukkig voor de ploeg was Arnaud De Lie, die andere kopman, wél op de afspraak.

Voor de start van Le Samyn passeerde Campenaerts langs de microfoon van VRT NWS. Hij verwees ook nog eens naar de Omloop. "Ik hoop zeker met een beter gevoel af te sluiten dan afgelopen zaterdag. Of ik er van wakker heb gelegen? Ja, absoluut."

ATTRACTIEVE KOERS

Elke wedstrijd die er nu aankomt, is dus een gelegenheid om iets recht te zetten. "Of ik klaar ben voor een nieuwe strijd? Ja, zeker weten. Le Samyn is altijd een zeer open koers. Een heel mooi parcours. Van een attractieve koers zijn we zeker."