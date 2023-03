Brent Van Moer ziet ook de nieuwe wind bij Lotto Dstny: "Hij zit daar voor veel tussen"

Bij Lotto Dstny waait er een nieuwe wind. Dat beseft ook Brent Van Moer die ook op het succes wil meesurfen en zelf ook resultaten wil boeken.

"De resultaten zijn goed", vertelde Brent Van Moer aan In de Leiderstrui. "Vooral met Arnaud De Lie natuurlijk. Zo'n kopman straalt natuurlijk op de hele ploeg af."

Van Moer beseft dat er een nieuwe wind bij Lotto Dstny waait en graag wil hij dat ook zo behouden: "We moeten verder doen zoals we nu bezig zijn. Dan gaan we nog mooie dingen zien"

In de Omloop Het Nieuwsblad reed Van Moer vooral nog in dienst. Zo hypothekeerde hij zijn kansen om zelf een goed resultaat te rijden, maar graag wil hij ook zelf goede resultaten boeken. "Hier en daar wil ik me toch laten zien", aldus Van Moer.