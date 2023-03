EF Education-EasyPost doet het al beter dan in 2022 en dat door een opmerkelijk verschil in aanpak

EF Education-EasyPost is al goed aan het seizoen begonnen. Qua zeges doen ze zelfs al beter dan vorig jaar. Opmerkelijk.

In 2022 won EF Education-EasyPost over het hele seizoen 9 koersen. Het seizoen 2023 is nog maar anderhalve maand bezig, maar de ploeg van Jonathan Vaughters heeft wel al 10 overwinningen geboekt. Daarmee staan ze op een gedeelde plaats in de zegestand van de WorldTour-ploegen. Soudal Quick-Step heeft er ook 10. Team UAE Emirates heeft er 11.

Vaughters hoefde voor een verklaring niet te ver te zoeken. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat ze in 2022 geen trainingskampen hadden. De medische staf had immers aangeraden om het reizen zo veel mogelijk te beperken. Zo gingen de renners van EF zonder specifieke voorbereiding van start en dat zag je volgens Vaughters aan de resultaten.

Dat is een groot verschil met 2023. De ploeg organiseerde wel trainingskampen en met Alberto Bettiol won het al meteen de 1e etappe in de Tour Down Under. Volgens Vaughters verdween er daardoor al een pak nervositeit en werd winnen plots gemakkelijker.