Ex-renner bevestigt met anekdote uitspraken van Thomas De Gendt over oersaaie UAE Tour

De UAE Tour was voor Soudal-QuickStep erg succesvol met drie ritten en eindwinst. Maar voor veel renners is het een ware beproeving.

Soudal-Quick Step pakte met Tim Merlier twee ritten en de groene trui, Remco Evenepoel pakte het eindklassement en de ploeg won ook de ploegentijdrit. Maar zij zijn waarschijnlijk de enige renners die iets tevreden terug kwamen van de UAE Tour.

Thomas De Gendt klaagde over het lage niveau en de oersaaie etappes. Hij reed in de vijfde etappe 80 kilometer alleen door toen zijn drie medevluchters zich weer lieten uitlopen. Volgens De Gendt verloor hij alleen maar conditie in de UAE Tour.

Ook Stijn Steels, ex-renner bij Quick Step, beaamt de verhalen van De Gendt. "Niemand wil wegrijden, het is altijd rechtdoor en je fietst door de woestijn, vaak zelfs lelijke woestijn. Het is afwachten tot de laatste vijf kilometer. Dan zit iedereen natuurlijk nog fris en wordt er opeens een gigantisch tempo ontwikkeld", zegt hij in De Tribune.

Ontsnapping als training

"Ik heb er ooit een rit gereden waarin we het eerste halfuur 50 watt reden. Met Jasper De Buyst en Victor Campenaerts viel ik aan, om een bepaald wattage te trappen", zegt Steels nog.

"Ook al wisten we dat we ingelopen zouden worden voor de eindstreep. Alleen een Italiaan van Bardiani die meeging, had ons plan niet begrepen. Hij deed er alles aan om uit de greep van het peloton te blijven", besluit Steels nog.