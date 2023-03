Fransman Nans Peters zet Italianen een hak in de opener van het Italiaanse wielerjaar met een solo

Na het Belgische openingsweekend en ook al heel wat koersen in Spanje, Portugal en heel wat warme landen was het op de eerste dag van maart de beurt aan Italië met de Trofeo Laigueglia.

In 200 kilometer in en rond Laigueglia stonden eerst twee langere beklimmingen op het programma. In de laatste 40 kilometer moesten op een lokaal circuit nog 8 bergjes beklommen worden. Een kopgroep van negen met daarbij de Belg Peyskens werd op 60 kilometer van de streep weer gegrepen.

In het regenachtige en koude Italië volgden daarna enkele aanvallen van onder meer Rota, Consefroy en Covi maar niemand geraakte echt weg. Onder meer Covi ging in een natte afdaling tegen de grond.

Tot de Fransman Nans Peters op zo'n 30 kilometer van de meet toch een gat kon slaan. De renner van AG2R-Citroën, bouwde al snel een voorsprong uit van zo'n halve minuut, zijn ploegmaat Cosnefroy stopte in de achtergrond af.

De gevallen Covi keerde nog terug uit de achtergrond, maar Peters hield boven op de laatste klim zo'n 40 seconden over op de achtervolgers en pakte zijn derde profzege na een rit in de Tour (2020) en de Giro (2019). Vendrame maakte het feestje van AG2R-Citroën compleet met plek twee, Covi werd derde.

Nans Peters WINS @il_Laigueglia after an impressive 30 km solo attack under miserable weather! 👏 Vendrame makes the 1-2 for Ag2r in front of Covi. Today, they really were "tactiquement parfait". Chapeau. #TrofeoLaigueglia pic.twitter.com/z6kbV6Ta1w