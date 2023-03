Het geduld van Thomas De Gendt is stilaan op, ploegmaat moet dringend weer zijn oude niveau halen

Het gaat Lotto-Dstny voor de wind. Met Arnaud De Lie heeft het een goudhaantje in handen, maar niet bij iedereen loopt het even goed.

Vier overwinningen heeft Lotto-Dstny al dit jaar, drie met Arnaud De Lie en dinsdag in Le Samyn met Milan Menten. In februari stond de ploeg maar liefst tien keer op het podium en staat het voorlopig negende in de ploegenranking.

Toch is er in tegenstelling met andere jaren niet veel veranderd. "We hebben ons gewoon voorbereid zoals we elk jaar deden. Behalve het logo op het shirt is er niets veranderd. Het team was al gemaakt voor dit jaar, dus zelfs met de nieuwe CEO (Stéphane Heulot, red.) is er nog niet veel veranderd", zegt Thomas De Gendt bij VeloNews.

Ewan moet weer meer winnen

Lotto-Dstny lijkt weer op de goede weg, maar toch ziet De Gendt ook gevaren in de weg naar de WorldTour-status in 2026. "Je kunt niet alleen op Arnaud en de jonge jongens vertrouwen, je moet ze ook wat ruimte geven om te herstellen, en dan is het ook aan de andere jongens om de plekken in te vullen en de punten te pakken."

Daarvoor kijkt De Gendt vooral naar Caleb Ewan. "Hij is normaal gesproken iemand die 15 koersen in een jaar zou moeten winnen en het is nu al twee jaar dat hij iets minder heeft gewonnen. Hij wint nog steeds koersen, maar niet zoveel als we van hem verwachten."

Ewan won in 2021 zes koersen, in 2022 zeven. Dit jaar werd hij al eens tweede in een rit in de Tour Down Under en in de UAE Tour, maar een officiële zege heeft hij nog altijd niet dit jaar.