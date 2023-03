Tadej Pogačar duidelijk over zijn favorietenrol in de Ronde van Vlaanderen en Van Aert en Van der Poel

Tadej Pogačar heeft van de Ronde van Vlaanderen een doel gemaakt, dat is al langer duidelijk. De Sloveen wil dan ook revanche na vorig jaar.

Geen UAE Tour en ook de Strade Bianche werd geschrapt door Tadej Pogačar. Hij wou nieuwe horizonten opzoeken in bijvoorbeeld de Ruta del Sol en Parijs-Nice. Maar over de Ronde van Vlaanderen is de Sloveen wel duidelijk.

Vorig jaar was Mathieu van der Poel zijn grootste concurrent in de Ronde, dit jaar komt daar wellicht ook Wout van Aert bij. "De Ronde van Vlaanderen is een geweldige wedstrijd, maar ik weet niet hoe ik Van Aert en Van der Poel ga verslaan. Ik zal al blij zijn als ik hen kan volgen en als ik beter kan afsluiten dan vorig jaar", zegt Pogačar bij Sporza.

Pogačar maakte in zijn eerste koersen van het jaar al erg veel indruk. Maar in de Ronde moet toch vooral naar Van Aert en Van der Poel gekeken worden. "Ik denk niet dat zij bang zijn van mij. Zeker in Vlaanderen hoeven ze niemand te vrezen. Ze zijn zo getalenteerd en ze hebben zoveel power."