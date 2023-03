Lotte Kopecky snoeit stevig in haar programma en debuteert dit jaar in klassieker

Lotte Kopecky focust zich dit voorjaar enkel nog op de belangrijkste koersen. En ze maakt ook haar debuut in de Amstel Gold Race.

Lotte Kopecky heeft met de Omloop Het Nieuwsblad al haar voorjaarsklassieker gewonnen dit jaar. De Belgische heeft knopen doorgehakt en kiest dit jaar enkel voor topkoersen.

Zaterdag start ze in de Strade Bianche, daarna richt ze zich op Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Een week later maakt ze ook haar debuut in de Amstel Gold Race.

Minder koersen, na voorjaar weer op de piste

Kopecky rijdt dit jaar na de Strade Bianche geen koersen meer zoals Nokere Koerse of de Classic Brugge-De Panne. Allemaal om topfit te zijn voor die topkoersen.

Na het voorjaar en slechts vier dagen na de Amstel Gold Race focust Kopecky zich alweer op de piste Daarvoor trekt ze naar de Track Nations Cup in Canada om voor kwalificatiepunten te zorgen voor de Spelen in Parijs in 2024.