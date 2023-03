🎥 Losgeslagen paard verrast latere winnares Demi Vollering en zorgt even voor chaos: "Ik was zo bang"

De sprint in de Strade Bianche tussen ploeggenotes Vollering en Kopecky was al vreemd. Maar een fase eerder was misschien nog vreemder.

Vollering was weg gesprongen uit de groep der favorieten op de een van de laatste grindstroken van de dag. Vollering reed in de achtervolging op de Amerikaanse Faulkner.

Op zo'n 16 kilometer van de streep werd Vollering opgeschrikt door een op hol geslagen paard. Vollering schrok en bleef wat op afstand van het paard. Even later ging het paard tegen de grond en kwam het niet meer in beeld.

"Dat paard schoot voor mij de weg op. Ik was zo bang. Het was wel triestig om te zien hoe het paard wegschoof in een bocht en viel", zei Vollering bij Sporza.

Vollering kreeg even later het gezelschap van Kopecky en reed samen naar Faulkner. Vollering klopte nadien Kopecky in de sprint met een ultieme jump.